Pericol mare de inundații pe Dunăre. Hidrologii au emis o avertizare de cod portocaliu Hidrologii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, joi, o atenționare cod portocaliu de inundații pentru raurile mari din bazinul hidrografic Dunarea. Potrivit INHGA, ca urmare a precipitațiilor inregistrate, celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile […] The post Pericol mare de inundații pe Dunare. Hidrologii au emis o avertizare de cod portocaliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

