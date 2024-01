Pericol major pentru ecosistem: Plantele au început să se polenizeze singure Numarul insectelor a inregistrat o scadere semnificativa, determinand plantele sa iși asume responsabilitatea reproducerii. Acum, acestea evolueaza pentru a se autopoleniza mai frecvent, renunțand la dependența tot mai redusa de insecte pentru transportul polenului pe distanțe mari. Cercetatorii de la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifica (CNRS) și de la Universitatea Montpellier din Franța au ajuns la aceasta concluzie in urma unei analize genetice efectuate asupra panseluțelor (Viola arvensis), comparandu-le cu cele mai vechi plante cultivate din semințe colectate in decenii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

