Pericol major în Vaslui: zeci de șoferi se urcă drogați la volan Un barbat de 36 de ani, din judetul Vaslui, a fost depistat de politisti conducand pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Craiova, principala artera a orasului, sub influenta drogurilor, informeaza Agerpres.

