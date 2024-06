Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana joi la pranz in 13 bazine hidrografice, din 29 de județe.

- Este alerta in Romania! S-a anunțat cod galben de viituri in țara. Va fi vreme severa in 21 de județe. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare de ultima ora.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de viituri pe rauri din mai multe județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii pe doua rauri de pe raza judetului Bihor.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor ((INHGA) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza pana luni dimineata, bazine hidrografice din sapte judete.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de viituri pe rauri din 17 județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emis un cod galben de viituri pe rauri din unsprezece judete. Care sunt zonele vizate și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Potrivit unui comunicat al Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, a fost prelungit Codul galben emis in cursul zilei de marți, 16 aprilie. Astfel, incepand de miercuri, de la ora 12:00, pana joi, 18 aprilie, la ora 9:00, riscul de viituri este prezent pe rauri din bazinele hidrografice:…