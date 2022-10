Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii dambovițeni vor fi pe baricade la Galele Colosseum Tournament, ediția 35, vineri, 30 septembrie a.c., incepand cu ora 18.00, la Sala Sporturilor din municipiul Targoviște, vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii competițiilor sportive. Jandarmii vor fi prezenti…

- Asociația eLiberare, in parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Romane – Centrul Operațional și Corpul Național al Polițiștilor (CNP), cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la București, a lansat miercuri, 21 septembrie 2022, Programul de Formare in domeniul traficului de persoane și al impactului…

- Miercuri , 21 septembrie 2022, intre orele 10.00-14.00 , reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul…

- Normativul se aplica pentru proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor cu funcțiunea de spital, a incintelor și terenurilor aferente, prevazute a se realiza pe teritoriul Romaniei, in vederea alinierii prevederilor la normativele europene, respectiv la cerințele tehice și funcționale, precum…

- Pana la data de 31 iulie 2022, in evidentele AJOFM Dambovita s-au inscris 316 absolventi ai institutiilor de invatamant din promotia curenta. Dintre acestia șase sunt cu studii gimnaziale, 36 cu studii profesionale, 266 cu studii liceale si post-liceale iar opt cu studii universitare. Agenția Județeana…

- In perioada 8-11 septembrie 2022, la Targoviște au loc o serie de manifestari dedicate sarbatorii orașului. In cadrul evenimentului „Zilele Cetații”, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza Targul meșterilor populari, ediția a XX-a, care se va desfașura in Parcul Chindiei, in perioada mai…

- Ministerul Sanatații a publicat in consultare publica “Ghidul beneficiarului și anexele aferente din cadrul Componentei 12 – Sanatate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifica 2.3. Secții de terapie intensiva pentru nou-nascuți”. In Planul Național de Redresare…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), continua, in aceste zile, controalele in spațiile de cazare, pentru a verifica modul in care operatorii economici din industria hoteliera iși primesc vizitatorii, in plin sezon de vacanța. Comisarii au aplica deja ,amenzi contravenționale…