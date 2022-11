Pericol la un loc de joacă din Predeal! Urs filmat ziua, în apropierea copiilor – VIDEO Un urs a fost filmat in apropierea unui loc de joaca din Predeal, in timp ce locul era plin de copii, relateaza News.ro. Un barbat a surprins in imagini un urs in apropierea unui loc de joaca din Predeal. Imaginile postate pe retelele de socializare arata ca incidentul s-a produs ziua, iar zona era plina […] The post Pericol la un loc de joaca din Predeal! Urs filmat ziua, in apropierea copiilor - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

