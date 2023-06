Stiri pe aceeasi tema

- CELE MAI BUNE… Ecaterina Leonte si Teodora Arseni sunt sefele de promotie ale Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare” Vaslui de anul acesta. Au terminat gimnaziul cu o medie aproape perfecta: 9,99. In decursul celor patru ani, au avut doar o medie de 9, Ecaterina la un optional din clasa a V-a, iar Teodora,…

- NEATENT… Multe le-a fost dat sa vada polițiștilor locali din municipiul Vaslui, insa ce s-a intamplat marți, in centrul orașului, i-a lasat cu gura cascata. Un camion plin cu bușteni a ratacit drumul și a ajuns in Piața Civica, chiar sub privirile lui Ștefan cel Mare. Tras pe dreapta de un echipaj rutier…

- DECIZII….Lasat in arest la domiciliu de magistratii Judecatoriei Vaslui, fiul consilierului Burlacu de la Stefan cel Mare a avut parte de o scurta perioada de bucurie. Nemultumiti de decizia judecatorilor, procurorii au facut apel, iar Tribunalul Vaslui a decis ca locul tanarului este in spatele gratiilor.…

- Ehei, de cand la orizont a aparut Forta AUR, in casele lui Uzatu s-au pregatit atelierele de creatie pentru sporirea scorului electoral. Tatuca face paine, Ciprian, copilul minune, trage cu aspiratorul, iar Cap de Oaie, cunoscut drept Dan Material, se obisnuieste cu aerul rarefiat din spatiile inguste,…

- LA RACOARE…Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de ultraj si tentativa de omor, scandalagiul din Protopopesti, comuna Tacuta, potolit de politisti cu arma din dotare, face o noua incercare de a scapa de masura privativa de libertate. Ca si pana acum, magistratii i-au respins cererea si au prelungit…

- De 9 Mai, Republica Vaslui, aflata sub comanda lui „gaspadin” Uzatu, a sarbatorit, alaturi de Putin, ziua cand armatele hitleriste au fost invinse de Mama Rusia, atat pe teritoriul Romaniei, cat si cel al Europei. Alaturi de marele general cu steaua rosie in frunte, cine credeti ca mai era pe stil vechi ?…

- Incep socotelile pentru alegerile locale de anul viitor. Acum se fac masuratorile pentru diverse personalitati care vor sa intre in competitie, cei de pe functii isi ascut cutitele si le scot pe masa, iar chibitii de pe margine pariaza. Noi, un soi de Oracol al Vaii Racovei, ne hazardam sa facem cateva…