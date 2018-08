Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vânatoare spaniol a lansat din greseala o racheta de tip aer-aer deasupra Estoniei, în timpul unui exercitiu militar, a informat marti presa estoniana, citata de site-ul cotidianului New York Times.

- Exista doua puncte de vedere asupra dezvoltarii Alianței Nord-Atlantice, spune fostul deputat Valentin Crilov. NATO ramane in formatul in care este. Un al doilea scenariu ar ca SUA se detașeaza de acest bloc și UE iși creaza forțele sale de aparare.

- CHIȘINAU, 23 iunie – Sputnik. Adunarea Generala a ONU a aprobat cu o majoritate de voturi proiectul de rezolutie privind „Retragerea completa si neconditionata a fortelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova”. Documentul a fost susținut de 64 de state. © REUTERS…

- Brazilia este in grafic pentru calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dupa ce a acumulat patru puncte in primele doua jocuri, dar i-a trecut glontul pe la ureche in ultima partida cu Costa Rica (scor 2-0), cand a marcat ambele goluri in prelungiri....

- Un pilot rus crezut mort in Afganistan, a fost gasit viu dupa 30 de ani. Avionul pe care acesta il pilota a fost doborat in timpul invaziei ruse din Afganistan, iar barbatul a fost declarat mort in 1987, scrie EuroNews. Un pilot de razboi rus, care a fost presupus mort timp de 30 de ani dupa ce avionul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari vineri ca racheta care a doborat zborul MH17 al companiei Malaysia Airlines in 2014, deasupra zonei de est a Ucrainei, nu era una rusa, contrar concluziilor anchetatorilor internationali, informeaza AFP. "Desigur ca nu", a raspuns Putin,…

- Racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 provenea de la o unitate militara rusa, au declarat joi anchetatorii internationali care se ocupa de acest caz, informeaza AFP si Reuters. Anchetatorii 'au concluzionat ca racheta Buk-Telar, care a doborat MH17, provenea de la Brigada…