Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la ISU Buzau intervin, joi, pentru a stinge un incendiu de proportii care a distrus deja aproximativ 500 de hectare de vegetatie uscata, in comunele Scortoasa si Beceni, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- UN REAL PERICOL, incendiu de vegetație uscata la un pas sa ajunga la locuințe The post UN REAL PERICOL, incendiu de vegetație uscata la un pas sa ajunga la locuințe first appeared on Partener TV .

- Un incendiu de proportii a cuprins, duminica, aproximativ 40 de hectare de vegetatie uscata din judetul Prahova. Terenul afectat de foc este traversat de o conducta care transporta gaze si la care pompierii au observat o flacara de un metru si jumatate, cel mai probabil intretinuta de o scapare de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova informeaza ca trei echipaje se afla la fata locului si actioneaza pentru localizarea si lichidarea focului care s-a extins pe mai multe hectare.Suprafata afectata se extinde foarte rapid din cauza vantului puternic din zona si exista pericolul ca…

- In aceasta seara, au izbucnit incendii de vegetație uscata in mai multe zone din județ, extinzandu-se pe zeci de hectare: in Urlați, cartierul Orzoaia de Jos, Boldești-Scaieni, cartierul Seciu. Conform ISU Prahova, care a trimis 3 echipaje de pompieri, la Seciu, ”suprafața afectata se extinde de la…

- Interventia pompierilor a fost ingreunata de vantul puternic.„Se intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetatie care se manifesta pe o suprafata de teren aflata in satul Telesti, comuna Ludesti. Interventia pompierilor este una dificila din cauza vantului si a terenului accidentat, impracticabil…

- Mai multe case, un depozit de materiale de constructii, un depozit de lemne, dar si un parc de masini dezmembrate din zona Cornisa de la marginea municipiului Botosani, au fost in pericol, joi, din cauza unui incendiu de vegetatie uscata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului judetean…

- In seara zilei de 13 ianuarie pompierii IGSU au intervenit pentru a stinge un focar de vegetație uscata. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 17:53. Potrivit datelor inregistrate, un cimp cu vegetație uscata in preajma localitații Singera a fost cuprins de flacari. Pentru lichidarea focarului…