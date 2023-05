Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la o școala din Piatra Neamț au fost la un pas de tragedie, dupa ce tavanul cladirii s-a parbușit. In sala de clasa se aflau o mulțime de elevi, care urmau sa susțina evaluarea. Imaginile de coșmar au aparut imediat pe Internet, iar primaria a reacționat in urma incidentului.

- O parte din tavanul unei clase din cadrul Școlii Gimnaziale nr.2 din Piatra Neamț s-a prabușit azi-noapte. In sala respectiva, elevi de clasa a II-a ar fi trebuit sa susțina evaluarea. Dimineața, conducerea școlii a relocat imediat cele trei clase care iși desfașurau activitatea in cladirea veche, unde…

- Cel mai probabil, incidentul s-a produs pe timpul noptii, avand in vedere ca personalul scolii a gasit tavanul prabusit partial."Am ajuns la scoala la prima ora si am dispus relocarea elevilor. Vorbim despre clasa a II-a, care urma sa sustina si Evaluarea. Elevii vor continua activitatile in alta sala…

- Un tavan fals dintr-o sala de clasa s-a prabusit. Tavanul fals al unei clase de la Scoala 2 Piatra-Neamt a cazut. In interior nu se afla nicio persoana, a declarat miercuri inspectorul scolar general Florentina Luca-Moise. Aceasta a precizat ca, cel mai probabil, incidentul s-a produs pe timpul noptii,…

- Cel mai probabil, incidentul s-a produs pe timpul noptii, avand in vedere ca personalul scolii a gasit tavanul prabusit partial."Am ajuns la scoala la prima ora si am dispus relocarea elevilor. Vorbim despre clasa a II-a, care urma sa sustina si Evaluarea. Elevii vor continua activitatile in alta sala…

- Elevii se vor intoarce miercuri la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta – vacanta de vara – este prevazuta de sambata, 17 iunie, pana duminica, 3 septembrie. In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca…

- Scandalul care a dus la suspendarea cursurilor pe motiv de mult prea mult frig in cladirea de la Școlile Normale din Piatra Neamț, unde invațau elevi de la școlile gimnaziale 5 și 8, incepe sa-și arate imaginea hada data de aranjamente care nu urmareau in primul rand binele elevilor ci crearea unui…

- Social Elevii teleormaneni s-au intors astazi la cursuri / Vacanța “mobila” a luat sfarșit februarie 20, 2023 10:59 Elevii din județul Teleorman, dar și cei din alte 9 județe, care au beneficiat de vacanța “mobila” pe perioada 13-17 februarie 2023, s-au intors in salile de clasa astazi, 20 februarie,…