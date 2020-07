Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor confirmati cu coronavirus la Iasi a ajuns ieri la 1.026, in cursul zilei de duminica fiind diagnosticate cinci cazuri in plus fata de raportarea de sambata, cand au fost 1.021. La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, exista 68 de paturi libere pentru pacientii…

- Medicii de specialitate afirma ca numarul pacientilor diagnosticati cu lupus nu a crescut in ultimii ani, fiind considerata o afectiune rara. Chiar daca este o boala incurabila, sub tratament, evolutia starii de sanatate a pacientilor este favorabila.Pacientii care sunt diagnosticati cu boala lupus…

- Directorul Aeroportului International Iași, Catalin Bulgariu, a demisionat pe 13 iunie, dupa cum a anunțat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași. Postul va fi scos la concurs. "Sambata...

- Un medic psiholog s-a imbracat in combinezon si a mers in salonul pacientei pentru a o calma, iar dupa mai multe discutii lungi a reusit sa calmeze. Psihologii sustin ca pacientii asimptomatici sunt dificil de consiliat, deoarece acestia doresc sa fie externati din spital. Citeste si: O pacienta…

- Sefa Organizatiei de femei a PSD Iasi, Mihaela Ivancia, cere demisia sefului filialei judetene PSD, Maricel Popa, pe care il acuza de lipsa de viziune si ca a facut rau atat filialei, cat si judetului, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, anunța news.ro.Mihaela Ivancia, sefa…

- Medicii militari s-au mobilizat ca pe timp de razboi. Regulile stricte sunt singurele masuri care ii salveaza atat pe ei, dar mai ales pe pacienții care au ajuns in spitalul de campanie amplasat in incinta Institutului Ana Aslan. Aici au ajuns familii intregi doborate de noul coronavirus. Printre…

- Bușoi a explicat ca statisticile din ultima perioada arata ca mulți romani nu mai apeleaza la medici de frica COVID-19 . „Pacienții refuza sa mai mearga in spitale, sa iși trateze alte afecțiuni, preferand sa stea acasa, de teama infectarii cu noul tip coronavirus. De asemenea, cei care vor sa se trateze…

- Operatie incheiata cu succes la Spitalul de neurochirurgie din Iași Foto: legestart.ro. La Spitalul de neurochirurgie din Iași a avut loc o intervenție speciala. O pacienta de 65 de ani infectata cu noul coronavirus a fost operata de o tumora pe creier. Cele șapte cadre medicale care…