Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru dintre ele sunt in stare grava dupa ce au fost injunghiate, la Galați. Zeci de persoane s-au luat la bataie, la Ivești, in noaptea de sambata spre duminica, iar unii dintre cei implicați in incaierare au folosit arme albe. Potrivit IPJ Galati, aproximativ…

- Un nou incendiu a izbucnit, luni, 28 martie, pe malul lacului 3 din cartierul Intre LacuriEste vorba despre un incendiu declanșat langa lacul 3, din cartierul Intre Lacuri.”Arde tot parcul. Focul a fost aproape de bloc. Acum s-a aprins pana langa teren. Arde vegetația”, ne-a spus un martor.Alt cititor…

- Luni, 21 martie: Polițiștii din Dragașani intervin in acest moment la un accident rutier soldat cu decesul unui pieton. Din primele date se pare ca un barbat in varsta de 48 de ani, din municipiul Dragașani, in timp ce conducea un auto pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Dragașani, ar fii acroșat…

- Un șofer care se urcase la volan dupa ce consumase o cantitate mare de bauturi alcoolice a fost tras pe dreapta sambata dupa orele pranzului pe o strada din zona Hotelului Zamca, din municipiul Suceava. La volanul autoturismului marca Opel Insignia se afla Mihai Ghilea, de 37 de ani, din Udești. ...

- Un barbat a cumparat de la benzinarie 1.000 de litri de motorina intr-un rezervor de plastic care s-a rasturnat pe șosea O autospeciala de la Sectia de Pompieri Tecuci a luat masuri pentru asigurarea masurilor PSI, dupa ce pe o strada din municipiul Tecuci s-a rasturnat un rezervor de plastic ce continea…

- Un bazin cu 1.000 de litri de motorina s-a rasturnat dintr-o mașina chiar la iesirea dintr-o statie de carburanti din Tecuci. Combustibilul fusese cumparat de un barbat speriat de creșterea prețurilor la pompa. Pompierii au intervenit pentru a indeparta pericolul. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- In data de 25 februarie, polițiștii au fost sesizați despre un eveniment rutier produs in municipiul Zalau, strada Porolissum. Din cercetarile efectuate s-a constat faptul ca un conducator auto de 65 de ani, din comuna Hida, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere la schimbarea…

- Astazi – 25 februarie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Mercur din municipiul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.