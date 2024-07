Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți dimineața, o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in mai mult de jumatate de tara in urmatoarele 24 de ore. In vigoare este și un Cod galben de canicula pentru cea mai mare parte a Munteniei si Moldovei, precum si sud-vestul Dobrogei. O avertizare…

- Meteorologii au emis avertizari cod roșu, cod portocaliu și cod galben de temperaturi mari și disconfort termic deosebit de accentuat in Romania. Clujul se va afla in acest weekend sub cod galben, valul de căldură se menține!Potrivit avertizarii cod galben, valul de căldură se va menține astazi…

- Europa este lovita de fenomene meteorologice extreme, cu temperaturi record și furtuni puternice. Serbia și Romania se confrunta cu valuri de caldura care ating 40 de grade, in timp ce Germania se confrunta cu furtuni puternice.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața avertizari de instabilitate atmosferica temporar accentuata și de canicula, care vor afecta mai multe județe. Vreme rea și instabilitate atmosferica In intervalul 10 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 23, in majoritatea țarii vor fi perioade de…

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.

- Vijeliile și grindina au facut ravagii in aproape toata țara, iar vantul a suflat, in unele locuri, chiar și cu 90 km/h.A fost cod roșu de vilejii in Mureș. Aici, țiglele de pe case au cazut, in cateva minute. A fost prapad in mai multe zone ale țarii, unde vantul puternic a produs daune importante.…

- Fenomenele El Nino și La Nina fac prapad in Romania și in Europa: vreme extrema cum NU s-a mai vazut de multa timp primavara Fenomenele El Nino și La Nina fac prapad in Romania și in Europa: vreme extrema cum NU s-a mai vazut de multa timp primavara Variațiile termice și climatice devin din ce in ce…