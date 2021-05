O porțiunea de cațiva metri dintr-un dig de aparare a raului Crasna a fost distrusa in zona localitaților Ghirișa-Giungi din județul Satu Mare, conform presasm.ro . Inspectoratul pentru Situații de Urgența a trimis la la fața locului mai multe echipe care sa incerce sa refaca zona de aparare. Aproximativ 300 de persoane au fost deja afectate de inundațiile din Satu Mare, incepand de joi, Crucea Rosie demarand o campanie de ajutorare a celor evacuați. The post Pericol de noi inundații in Satu Mare, dupa ce un dig de aparare a fost distrus appeared first on Puterea.ro .