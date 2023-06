Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) e emis, luni, doua avertizari Cod galben și una Cod portocaliu care anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu…

- Gospodariile din vestul țarii se afla in pericol de inundație, in urma precipitațiilor ce vor avea loc incepand de luni, la orele pranzului. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare Cod galben, pentru mai multe sectoare de rauri.

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis luni o avertizare cod galben de inundatii valabila pana miercuri pe rauri din 14 bazine hidrografice din sudul si sud-vestul tarii.

- Meteorologul Elena Mateescu: Vortexul polar iși schimba direcția și va cuprinde centrul și nord-vestul țarii. Cum va fi vremea Directorul ANM, Elena Mateescu, spune ca ninsorile din Moldova se vor muta joi și in centrul țarii, in zona Transilvaniei. Temperaturile vor ramane scazute și in zilele urmatoare,…

- Hidrologii mentin pana miercuri la pranz Codul portocaliu de inundatii pentru raurile din bazinele hidrografice Caras, Nera si Cerna, potrivit unui comunicat al Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si o alta alerta Cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…