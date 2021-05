Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana miercuri dupa-amiaza pe rauri din judetele Maramures, Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara si Alba.

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), bazinele hidrografice afectate sunt: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Caras, Nera, Cerna si Olt.Astfel, in intervalul 18 mai, ora 16:00 - 19 mai, ora 24:00,…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant valabila marti, in intervalul 6.00 si 23.00, in majoritatea zonelor tarii. Totodata, sunt asteptate precipitatii insemnate in Muntii Apuseni, nordul Carpatilor Orientali, nordul si nord-vestul tarii. Sunt asteptate ntensificari sustinte…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis duminica dupa-amiaza atentionari Cod galben de inundatii pentru rauri de pe raza judetelor Salaj, Maramures, Satu Mare, Cluj, Bihor, Hunedoara si Arad, valabile pana la ora 24:00.

