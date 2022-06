Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis sambata avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pe rauri din 19 bazine hidrografice, valabile pana luni la miezul noptii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Meteorologii au emis, miercuri seara, o avertizare cod portocaliu de vreme instabila, cu grindina de dimensiuni medii si vijelii, in judetele Timis si Arad. Avertizarea este valabila pana la ora 00.00. ISU Timis a transmis un mesaj RO-Alert, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Hidrologii au instituit cod galben de inundații in mai multe sectoare din bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Barzava si Olt. Sunt vizate cursuri de apa din județele Satu Mare, Arad, Timiș, Covasna și Brașov.

- Hidrologii au anunțat cod galben de inundații in mai multe sectoare din bazinele hidrografice Crasna, Crisul Alb, Barzava si Olt. Sunt vizate cursuri de apa din județele Satu Mare, Arad, Timiș, Covasna și Brașov. Avertizarea de tipul cod galben intra in vigoare sambata, la ora 9:00, și este valabila…

- Hidrologii au emis joi avertizari cod portocaliu de inundații valabile pe rauri din județele Brașov, Hunedoara și Arad. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, una dintre avertizari vizeaza raurile din bazinul hidrografic Crișul Alb – afluenții aferenți sectroului aval…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod portocaliu de ploi torențiale și grindina in doua județe. Avertizarea pe termen scurt este valabila pana la ora 18:00 in mai multe localitați din județele Arad și Timiș, insa ar putea fi prelungita. Sunt vizate localitațile: Vinga,…

- Atentionarea hidrologica vizeaza in principal fenomenele de scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, care se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din judetele: Satu Mare, Maramures, Salaj,…

- Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundatii pe rauri din 16 judete. Avertizarea va intra in vigoare joi la ora 22:00 și va fi in vigoare pana luni la ora 12:00. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, ca urmare a precipitatiilor…