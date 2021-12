Stiri pe aceeasi tema

- A fost emisa o avertizare hidrologica in Banat, de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a avertizarii meteo Cod Portocaliu de precipitații abundente, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, care vizeaza posibile cantitați de 40-50 l/mp, iar pe arii restranse…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele acestea. Ce se intampla in acest moment in mai multe județe din țara? Iata avertizarile meteorologilor pentru Romania! Meteo ANM: avertizarile meteorologilor Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din trei bazine hidrografice, valabila pana luni, la ora 12:00, arata Agerpres. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu se instituie pe raurile din bazinele hidrografice…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) a emis, duminica, o noua avertizare Cod portocaliu de fenomene hidrologice valabila pentru cursuri de apa care traverseaza judetele Prahova, Brasov, Covasna si Buzau. Totodata, o avertizare hidroologica Cod galben vizeaza bazinele hidrografice…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara va creste in urmatoarele zile pana la valoarea de 5.200 de metri cubi pe secunda (mc/s), dar ramane in continuare sub media multianuala a lunii decembrie, conform prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). "Debitul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de viituri si depasiri ale Cotelor de inundatie, valabila in orele urmatoare in trei bazine hidrografice.Astfel, pana la ora 14:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe parcursul urmatoarelor ore pe rauri din judetul Tulcea. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 14:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana miercuri la pranz, pe raurile din Dobrogea. Potrivit prognozei de...