Pericol de inundații în mai multe localități din județul Brașov Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, hidrologii au emis, duminica, avertizari Cod galben, respectiv Cod portocaliu de inundatii valabile pana marti la pranz, pe cursuri de apa din mai multe județe din țara, printre care și județul Brașov. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana astazi la ora 12:00, este in vigoare un Cod Portocaliu. Astfel, se vor inregistra cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din urmatoarele bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur (judetele: Maramures si Satu Mare),… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

