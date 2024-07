Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru rauri din Banat, Oltenia și Muntenia, unde sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție.Acesta va fi activ incepand de vineri, de la ora 12.00, pana sambata, la ora 9.00.

- Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații pe rauri din Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia, valabila pana joi. Avertizarea Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor intra in vigoare miercuri la ora 13:00 și va fi in vigoare pana joi la ora 12:00. Acesta va afecta…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de inundații pe rauri din 24 de județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Vreme rea in Romania, deși meteorologii au anunțat temperaturi extrem de ridicate in majoritatea regiunilor. Hidrologii au emis o avertizare importanta, conform careia este risc crescut de inundații. Conform specialiștilor, șase județe ale țarii se afla sub cod galben. Risc de inundații in țara Specialiștii…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de viituri pe rauri din mai multe județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Hidrologii au emis o avertizare cod galben de viituri pe rauri din 9 județe, valabila in intervalul 9 mai, ora 12:00 - 10 mai, ora 8:00.

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de viituri valabila pana joi dimineața pe rauri din 17 județe.Specialiștii INHGA au instituit Codul galben incepand de miercuri, de la ora 12.00, pana joi la ora 8.00.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza pana miercuri dimineata rauri din patru judete, precum si un Cod galben de inundatii, valabil in 12 bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 23 aprilie,…