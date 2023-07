Stiri pe aceeasi tema

- Apeldoorn, localitatea olandeza unde cei de la FCSB se pregatesc in cantonamentul de vara, a fost lovita de o furtuna puternica in aceasta dimineața. Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda, Apeldoorn. ...

- NASA a lansat o sonda sonda solara, in cadrul unei misiuni de prevenire a unei potențiale "apocalipse a internetului", care ar putea lasa oamenii fara acces la rețelele de comunicatii globale. Vorbim despre o furtuna solara, care ar putea duce la dispariția internetului pentru cateva luni sau chiar…

- Cercetatorii de la Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica au emis un avertisment despre o posibila furtuna solara! Acest eveniment va avea loc pe 7 și 8 iunie, dupa ce sateliții au detectat o ejecție de masa coronala, care se deplaseaza foarte rapid spre Pamant.

- In 1859, Pamant a fost lovit de cea mai mare furtuna geomagnetica consemnata ca atare de catre astronomul Richard Carrington . Aurorele erau vizibile in intreaga lume, inclusiv la Ecuator. Minerii s-au trezit in miezul nopții, crezand ca era zori, iar ziarele puteau fi citite pe timpul nopții. Sistemele…

- Vantul puternic a facut ravagii in București. In zona Parcului Herastrau, un copac de mari dimensiuni a cazut peste pietoni și mașini. La cea mai mica adiere de vant s-au rupt copacii, oamenii fiind in pericol. Proasta administrare a ALPAB și a Primariei Capitalei pune in pericol vieți. Oameni omorați…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim (REPER) susține ca a identificat numeroase marcaje și semne rutiere neconforme in Bacau, sau care lipsesc, deși acestea constituie un element foarte important pentru deplasarea in siguranța in traficul rutier. Parlamentarul a depus un proiect de lege ce vizeaza responsabilizarea…

- Exploziile solare sunt un fenomen destul de comun. Acestea cauzeaza, mai apoi, furtuni magnetice care perturba campul magnetic al Pamantului. Astfel de fluctuații pot interfera cu sistemele de comunicații dar și cu sanatatea oamenilor.Este bine de știut ca și o ușoara creștere a activitații poate…

- De cele mai multe ori exploziile solare duc la furtuni magnetice. Acestea, la randul lor, perturba campul magnetic al Pamantului. In acest fl, astfel de fluctuații pot afecta negativ funcționarea sistemelor de comunicații și chiar sanatatea. Trebuie sa știți ca și o ușoara creștere a activitații poate…