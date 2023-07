Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii trag un semnal de alarma: o furtuna solara ar putea lovi Pamantul. Oamenii de știința au facut analize și studii importante și au ajuns la concluzia ca Soarele ar putea atinge apogeul celui mai recent ciclu solar in 2025. Acest eveniment va duce la o furtuna care se indrepta catre noi.…

- O noua veste vine din partea specialiștilor! O furtuna solara uriașa se indreapta catre Pamant și ar putea provoca o „apocalipsa a internetului”. Acestea sunt ultimele informații venite din presa internaționala.

- Cercetatorii de la Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica au emis un avertisment despre o posibila furtuna solara! Acest eveniment va avea loc pe 7 și 8 iunie, dupa ce sateliții au detectat o ejecție de masa coronala, care se deplaseaza foarte rapid spre Pamant.

- Plantele din curte reprezinta o modalitate excelenta de a adauga un plus de viața și culoare locului in care traiești, cu atat mai mult daca iți place gradinaritul. Este important sa fii atenta la opțiunile pe care le ai și sa nu faci alegeri doar in baza unui aspect estetic placut. Playtech Știri iți…

- O echipa de la NASA a aplicat modele de inteligența artificiala la datele privind furtunile solare pentru a dezvolta un sistem de avertizare timpurie care ar putea oferi planetei un preaviz de aproximativ 30 de minute inainte ca o furtuna solara potențial devastatoare sa loveasca o anumita zona.

- Inainte se foloseau sclavi pentru a transfera niste bunuri si resurse dintr-o tara in alta cu investitii extrem de mici si profituri extrem de mari, acum se folosesc oameni liberi care o fac in mod benevol pentru salariu, cu investiti un pic mai mari si profit un pic mai mic. O multime de discutii…

- Exploziile solare sunt un fenomen destul de comun. Acestea cauzeaza, mai apoi, furtuni magnetice care perturba campul magnetic al Pamantului. Astfel de fluctuații pot interfera cu sistemele de comunicații dar și cu sanatatea oamenilor.Este bine de știut ca și o ușoara creștere a activitații poate…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…