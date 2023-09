Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier ce ar fi putut avea consecințe dintre cele mai nefaste s-a petrecut sambata dimineața, 16 septembrie 2023, in zona Balota - Racovița, din județul Valcea. Traficul pe DN7 / E81 a fost blocat.

- O cisterna incarcata cu GPL si un TIR incarcat cu medicamente au intrat in coliziune, sambata, pe Valea Oltului. Traficul este blocat. Autoritatile au evacuat zona si au stabilit un perimetru de siguranta.

- Traficuk este blocat total, dupa ce o cisterna GPL si un TIR s-au ciocnit, pe Valea Oltului, in Valcea. Oamenii din zona au fost evacuați și s-a stabilit un perimetru de siguranța si actiune. Din informatiile existente, soferul TIR-ului ar fi ranit. Intervenția este in dinamica. Foto realitatea.net

- O cisterna incarcata cu GPL si un autotren plin cu medicamente s-au ciocnit, sambata, pe DN 7, in judetul Valcea. Autoritatile au evacuat zona si au stabilit un perimetru de siguranta. ”Politistii rutieri intervin la accident rutier pe DN 7.Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, ar…

- Circulația este blocata total pe DN 7, in zona localitații Balota, județul Valcea, unde a avut loc un accident rutier. Potrivit oamenilor legii, in accident a fost implicata o cisterna incarcata cu GPL și un tir. Se pare ca exita scurgeri de carburant pe partea carosabila. Reprezentanții IPJ Valcea…

- A fost primita primita o sesizare de la ISUBIF cu privire la faptul ca in zona b-dul Energeticienilor nr. 88, sector 3, la o stație GPL au loc scapari de gaz de la un robinet, motiv pentru care se va evacua populația pe o raza de 100 m, pana la remedierea situație. Se actioneaza cu perdea de apa asupra…

- UPDATE 3: Pompierii care au intervenit in accidentul produs in apropierea de Marul de Aur au aflat ca cisterna care a ajuns in șanț era incarcata cu 23 de tone de motorina și 10 tone de benzina. La sosirea echipajelor de intervenție au fost gasite cele doua autovehicule avariate, iar o persoana era…

- O cisterna care transporta etanol s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu o mașina, sambata dimineata, pe DN 7, in judetul Arges. Pompierii au transmis ca sunt scurgeri din cisterna. Circulatia rutiera este blocata complet.