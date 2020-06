Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 24 iun. - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca un incendiu puternic a izbucnit aseara, dupa miezul nopții, intr-un depozit de pe teritoriul unei ferme de vaci din localitatea Alexanderfeld. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. O femeie de 62 de ani a cazut in dimineața acestei zile intr-o fantana publica din localitatea Susleni, raionul Orhei. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAILa un pas de tragedie: O femeie a fost cat pe ce ce sa se inece intr-o fantana…

- CHIȘINAU, 11 iun. - Sputnik. Un incediu puternic a izbucnit in aceasta seara in localitatea Dumbrava. O casa din curtea unei biserici a fost cuprinsa de flacari. La fața locului au intervenit 7 autospeciale, inclusiv doua autoscari. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Un adolescent de 20 de ani s-a inecat in raul Nistru, informeaza serviciul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAISarșit tragic pentru un barbat din raionul Hancești: Acesta…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din nordul țarii au salvat o femeie care a cazut intr-o fantana. Potrivit IGSU, cazul s-a produs in orașul Dondușeni. © Photo : Miroslav Rotari. IGSU: Nimanui nu-i este permisa intrarea in localitațile aflate…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost alertați astazi pentru a interveni pe strada Uzinelor din Capitala, acolo unde un depozit a fost cuprins de flacari. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAIPompierii…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca salvatorii au fost alertați in aceasta dimineața, dupa ce o femeie in varsta de 68 de ani a cazut intr-o fantana publica in orașul Drochia. © Sputnik / Kirill KallinikovDescoperire macabra: Cadavrul unui barbat…