- O conducta de gaze s-a spart, marti dimineata, in comuna Bascov, in timpul unor lucrari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. ‘La fata locului intervin patru echipaje de pompieri cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD. A…

- Autoritatile au evacuat 150 de persoane din comunele Cernatesti si Grecesti, alte 25 de persoane din satul Rasnicu Oghian, comuna Cernatesti, ramanand izolate in urma inundatiilor din ultimele zile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, potrivit Agerpres."In contextul instituirii…

- Doua persoane au fost ranire, miercuri, dupa surparea unui mal intr-o cariera de piatra din localitatea Salatrucu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres."Una dintre acestea a fost transportata cu un vehicul proprietate personala pana intr-un punct de unde…