Pericol de explozie, după ce o cisternă cu motorină s-a răsturnat! Unde a avut loc accidentul Pompierii au intrat in alerta și au intervenit de urgența, joi, dupa ce o cisterna incarcata cu combustibil – mai exact motorina – s-a rasturnat. Totul s-a intamplat pe DN2-E85. Pompierii actioneaza pentru evitarea producerii unei explozii, a precizat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Detalii de la ISU Din primele informații, șoferul primește […] The post Pericol de explozie, dupa ce o cisterna cu motorina s-a rasturnat! Unde a avut loc accidentul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna cu motorina condusa de un ucrainean s-a rasturnat pe E 85, in judetul Neamt, fiind pericol de explozie. Din autovehicul curge combustibil, astfel ca s-a decis inchiderea circulatiei in zona

- O autocisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe drumul DN2-E85, iar pompierii actioneaza pentru evitarea producerii unei explozii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Pana la sosirea pompierilor, conducatorul auto s-a evacuat. Acesta primeste ingrijiri medicale…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe DN 2 Bacau – Roman, in comuna Secuieni, județul Neamț. Salvatorii au evacuat șoferul, care primește ingrijiri medicale. Traficul in zona este complet blocat. Exista riscul de explozie.

- Pericol de explozie dupa ce o cisterna cu motorina s-a rasturnat pe DN2-E85 in localitatea Secuieni, joi, 4 mai. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. “Prin apel la 112, in jurul orei 10:35, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui eveniment in comuna Secuieni in urma caruia o cisterna…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe DN 2 Bacau – Roman, in comuna Secuieni, judetul Neamt. Salvatorii au evacuat soferul, care primeste ingrijiri medicale.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat in afara…

- Traficul rutier a fost oprit joi, 4 mai, pe ambele sensuri ale DN 2 Bacau-Roman, in zona localitatii Secuienii Noi, judetul Neamt, unde o cisterna cu motorina s-a rasturnat, au transmis ISU Neamț și Poliția Neamț.O autocisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat in afara carosabilului, iar soferul…

- Pompierii militari din Bihor au intervenit miercuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfa. La ora 13.57, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu la locomotiva unui tren de marfa, cu…

- ■ pompierii militari și lucratorii serviciului din cadrul primariei au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație ■ acesta s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 3.000 de metri patrați ■ Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava“ Neamț, ajutați de…