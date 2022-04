Autoritațile locale din Mariupol au avertizat ca orașul este vulnerabil la epidemii, din cauza condițiile sanitare ingrozitoare din mare parte a orașului și a miilor de cadavre care au ramas inca pe strazi. Se estimeaza ca aproximativ 100.000 de oameni locuiesc inca in oraș, deși atacurile continua, iar alimentarea cu apa este oprita. Consiliul local […] The post Pericol de epidemii in Mariupol, unde nu e apa și mii de cadavre sunt sub daramaturi. ONU pregatește evacuarea locuitorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .