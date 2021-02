Stiri pe aceeasi tema

- Este aglomerație pe DN1, pe sensul de mers catre Brașov. Polițiștii anunța ca sambata dimineața s-au format coloane lungi de mașini in Comarnic și Bușteni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sambata dimineața valorile de trafic au inceput sa se intensifice…

- Serviciul Salvamont anunța ca este pericol de avalanșa in Munții Maramureșului. Riscul este insemnat și turiștilor li se recomanda sa evite zonele montane. Specialiștii avertizeaza ca sambata se...

- Analistul politic, Cozmin Gușa a felicitat delegația de judo a Romaniei care a obținut aurul la GRAND SLAM-ul de la Tel AVIV. Citește și: Marian Ceaușescu l-a intampinat pe Ioan Niculae la sosirea pe aeroport! ‘Pușcariașule, sa stai acolo pana imi vad eu ceafa!’ „Eforturile din ultimii…

- Wilfried Zaha, fotbalistul ivorian al echipei Crystal Palace, a declarat ca nu va mai ingenunchea inaintea meciurilor din Premier League si ca prefera sa vada actiuni concrete pentru a lupta impotriva rasismului, transmite presa internationala. Zaha a afirmat ca jucatorii "ar trebui sa stea…

- Salvamontistii argeseni anunta ca in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metru altitudine, se mentine riscul de producere a unor avalanse, acesta fiind cotat cu 4 pe o scara de la 1 la 5. Zapada se poate disloca si la altitudini mai mici, avertizeaza salvatorii montani, care adreseaza turistilor un indemn…

- Muntele ii atrage ca un magnet in aceasta perioada pe turisti, mai ales ca la peste 1.600 de metri au zapada din belsug. A nins abundent in ultimele 24 de ore, si, tocmai de aceea, salvamontistii trag un semnal de alarma, in urma incidentelor petrecute in ultimele zile.

- Biroul regional OMS pentru Europa a semnalat vineri ca va fi mai sigur din punct de vedere sanitar sa nu ne vizitam rudele in perioada sarbatorilor de Craciun si sa ramanem acasa, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "Exista o deosebire intre ceea ce autoritatile permit sa se faca si ceea ce…

- Salvamontistii recomanda schiorilor si practicantilor de snowboard sa fie dotati cu un echipament de protectie suplimentara, daca aleg zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din Romania, de peste jumatate de metru, si este risc moderat de producere a avalanselor, informeaza…