Caruta inaintea boilor! Se cumpara parcometre, dar inca nu stim cat vom plati pentru parcare in Constanta si Mamaia

Achizitie publica in valoare de 3.8 milioane de lei pentru parcometrele care vor fi instalate in municipiul Constanta Cele 120 de parcometre vor fi livrate in doua etape:… [citeste mai departe]