Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din judetul Hunedoara au avertizat, marti, asupra pericolului de avalansa iminent aparut in masivele Parang, Retezat si Godeanu, in urma ninsorilor care au cazut in aceste zone, in ultimele 24 de ore.

- Riscul de avalansa este ridicat la altitudini mai mari de 1.400 de metri, in conditiile in care stratul de zapada proaspat asternuta masoara 30-40 de centimetri."A nins foarte mult, ceea ce a creat un pericol iminent de avalansa. Zapada proaspata este grea, imbibata cu multa apa, ceea ce determina un…

- Risc mediu de avalansa in toate masivele montane, la peste 1.800 de metri. Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra riscului de avalansa. Acesta apare, in aceste zile, la peste 1.800 de metri altitudine. Temperaturile diurne au crescut la munte, iar in mai multe zone au fost semnalate…

- La peste 1800 m, insolația și valorile termice mai ridicate din cursul zilei au favorizat tasarea stratului cu 7-10 cm, informeaza Brașov.net. Zapada cu rezistența foarte scazuta, prezenta in partea superioara a stratului, masoara pe alocuri 20-30 cm, sub aceasta se afla un strat de 30-40 cm cu rezistența…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, joi, asupra pericolului din masivele Retezat, Parang si Straja, unde, la altitudini mari, vantul bate cu aproape 100 de km/h si viscoleste zapada. Exista si riscul de avalansa in zonele cu inclinatie mare. „La altitudini mari este viscol si un viscol…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, joi, asupra pericolului din masivele Retezat, Parang si Straja, unde, la altitudini mari, vantul bate cu aproape 100 de km/h si viscoleste zapada, existand si riscul de avalansa in zonele cu inclinatie mare. Fii la curent cu cele mai noi…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in Carpatii Meridionali, la altitudinea de peste 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, la statia de la Varful Omu inregistrandu-se cel mai mare strat de zapada, de 136 de centimetri.

- Salvamontistii prahoveni anunta ca, in urma ninsorilor din ultima perioada, stratul de zapada la Varful Omu din Bucegi este de un metru, insa sunt zone in care zapada viscolita a format troiene de trei-patru metri. Turistii sunt sfatuiti sa nu intre pe traseele de abrupt, intrucat acestea nu sunt…