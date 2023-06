Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul apei din rezervorul Barajului Kahovka, in sudul Ucrainei, nu mai permite asigurarea racirii reactoarelor centralei Nucleare Zaporojie, anunta joi operatorul barajului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Nivelul apei a scazut ”sub pragul critic de 12,7 metri” si nu mai este suficient sa alimenteze…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat marti ca „nu exista un pericol nuclear imediat” la centrala atomo-electrica din Zaporojie dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka, ocupata de Rusia.

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, instituția de supraveghere nucleara a ONU,…

- Un imens baraj situat in sudul Ucrainei a fost distrus marți, iar apa inunda campul de lupta, potrivit forțelor ucrainene și ruse, transmite Reuters. Rușii și ucrainenii s-au invinuit reciproc pentru distrugerea barajului aflat in amonte fața de Herson. Barajul Nova Kahova a fost aruncat in aer Imagini…

- Nivelul record al apei ar putea duce la ruperea unui baraj major in sudul Ucrainei si la avarierea unor parti ale centralei nucleare din Zaporojie, a declarat joi pentru agentia de presa oficiala TASS un responsabil rus, potrivit Reuters.