- Legea prin care inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale in domeniu a ANAF vor fi transferati la Parchete pe posturi de specialisti a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis. Legea privind unele masuri referitoare la inspectorii antifrauda din cadrul Agentiei Nationale…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 34.758 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea,…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede masuri de reorganizare și imbunatațire a activitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Proiectul prevede transferul inspectorilor antifrauda in cadrul parchetelor pe post de specialiști.Proiectul…

- Un inginer-inventator din Capitala a initiat o afacere cu... roboti. Intr-un atelier de la marginea Chișinaului, acesta concepe linii de paletizare, mecanisme care sunt vandute diferitor fabrici si uzine din afara tarii.

- Mai mulți elevi de la o școala din Capitala sunt suspecți de enteroviroza , iar Direcția de Sanatate Publica face verificari in acest sens. Anunțul a fost facut de Reprezentantii Inspectoratului Scolar Bucuresti. Aproape 20 de elevi ai Scolii 27 din Capitala sunt suspecti de enteroviroza, iar echipa…

- Aproape 20 de elevi ai Școlii 27 din Capitala sunt suspecți de enteroviroza, iar echipa Direcției de Sanatate Publica efectueaza cercetari la unitatea școlara, fiind așteptate și rezultatele analizelor elevilor.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis, dupa respingerea…

- Mai multi elevi ai unui liceu privat din Capitala s-au adesat la medic cu semne de intoxicatie alimentara.Potrivit directorului interimar de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, Ela Malai, responsabilii din cadrul institutiei au fost sesizati in aceasta dupa amiaza

- Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2019 (rezultate initiale) se situeaza la 30,8%, in crestere cu 3,9% fata de sesiunea de toamna a anului trecut (26,9%). Din totalul absolventilor care au promovat (10.718), 8.049 de candidati provin din…