Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, stadionul Iolanda Balaș Sotter din București a gazduit Campionatul Național de Marș Master (veterani). La competiție au luat starul și doi sportivi de la CSM Suceava, Florina Luca Ilie și Gheorghe Berdei. Procentajul de reușita a fost maxim, amandoi caștigand medalia de…

- La finele saptamanii trecute in cadrul complexului sportiv ”Iosif Sirbu” din București, acolo unde este și sediul FRTS a avut loc Cupa Romaniei la tir sportiv pentru toate categoriile de varsta in probele de arme cu glonț de calibru redus. Sub atenta indrumare a specialiștilor federației care s-au asigurat…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit programul meciurilor din cadrul Turului II al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021. Toate cele 27 de partide care vor avea loc in aceasta faza a competiției se vor disputa marți, pe 24 septembrie, incepand cu ora 16:30. Invingatoare in Turul I al Cupei Romaniei in fața…

- Marți, de la ora 16, la Timișoara a debutat loc Turul Romaniei - cea mai importanta competiție ciclista din țara, organizata de Federația Romana de Ciclism. La competiție participa 12 echipe din Europa, iar printre ele se numara și echipele naționale de ciclism ale Romaniei, Bulgariei și Republicii…

- REȘIȚA – In perioada 20-31 august, sub coordonarea antrenorului Florin Dința, luptatorii mici de la lotul național au desfașurat un cantonament pe litorarul Marii Negre. Federația Romana de Lupte a prelungit acest cantonament cu inca o saptamana de pregatire pentru sportivi, iar la final de stagiu,…

- Cristian Radu este legitimat la CS Farul Constanta, avandu l ca antrenor pe Alin Larion. Ioana Emilia Colibasanu a adaugat inca o medalie de aur in deja bogatu i palmares. Robert Birsa a obtinut doua medalii la aceasta editie a Nationalelor de juniori 1.Campionatului National de atletism in aer liber…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat incheierea procesului de clasificare a Academiilor de fotbal pentru copii și juniori pentru sezonul 2019-2020, proces care urmarește clasificarea pe baza standardelor de calitate a academiilor, cluburilor cu activitate de copii și juniori și centrelor pentru fotbal…

- Stadionul ”Iolanda Balaș Soter” din București a gazduit sambata, 1 august, finalele Campionatului Național de Atletism pentru copii I și II, a doua competiție oficiala organizata de Federația Romana de Atletism dupa pandemia de coronavirus. CSS ”Constantin Istrati” Campina, coordonat de Mihaela Marin,…