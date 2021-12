Clubul Sportiv Municipal din Suceava a cucerit doua medalii la Campionatul Național de lupte greco-romane pentru seniori desfașurat recent, la Reșița. Adrian Agache (22 de ani), aur la categoria 77 de kilograme și Codruț Ștefanachi (20 de ani), bronz in cadrul aceleiași categorii, sunt cei au demonstrate valoarea școlii sucevene. Cei doi sportive sunt pregatiți […] The post Performanțe remarcabile pentru doi sportivi de la CSM Suceava. Adrian Agache a cucerit medalia de aur, iar Codruț Ștefanachi pe cea de bronz first appeared on Suceava News Online .