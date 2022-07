Performanţe la FOTE 2022 Judoka legitimat la CSM-CFR-CSS Ploiesti, Rares Arsenie a reusit sa aduca prima medalie pentru delegatia de judo a Romaniei ce a participat la editia de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European, Editia 2022 (Banska Bystrica, Slovacia). Sportivul nostru a trecut, pe rand, in limitele categoriei „-90 kg”, de Mevlut Oztas (Turcia), Timotej Stefanik (Slovacia) si Alexios Sperlidis (Grecia), dar a pierdut, apoi, in semifinala, la Miljan Radulj (Serbia), cel care avea sa si castige medalia de aur. In finala mica, Rares l-a invins prin ippon pe cehul Frantisek Lhotzky, intrand, astfel, in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica Slovacia i a adus doua medalii si un loc sase, "la pachetldquo; cu record personal, inotatoarei Eva Maria Paraschiv, de la Atena Sport Club Constanta antrenor, Razvan Florea .Tanara sportiva a urcat pe podium in proba de stafeta combinata…

- Gimnasta constanteana Sabrina Maneca Voinea, de la CS Farul, a facut parte din formatia Romaniei care a castigat medalia de aur in concursul pe echipe la cea mai importanta competitie a juniorilor, Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se disputa in aceasta perioada la Banska Bystrica, in…

- Sursa foto: Facebook Comitetul Olimpic si Sportiv Roman 92 de sportivi se vor regasi in lotul Romaniei pentru FOTE, intrecere care va fi gazduita de Slovacia. Editia 2022 a Festivalului Olimpic al Tineretului European se va desfasura in Slovacia, la Banska Bystrica, in perioada 24 30 iulie, iar Romania…

- Trei orase din Romania merg mai departe in finala competitiei care va desemna Capitala Tineretului din tara noastra in 2024.Oravita, Ploiesti si Vaslui sunt orasele care merg mai departe in finala competitiei in urma incheierii primei etape de jurizare, unde au candidat Bistrita, Oravita, Ploiesti,…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – organismul profesional care gestioneaza profesia contabila in Romania – organizeaza, la 13 iulie a.c., cea de-a XVIII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman in cele 41 de județe și Municipiul București. Se va sarbatori…

- Judoka Alexandru Petre a cucerit medalia de bronz a categoriei „+90 kg” la Campionatele Europene de judo pentru cadeti – U18 desfasurate saptamana trecuta la Porec (Croatia). Sportivul de la CSM-CFR-CSS Ploiesti a trecut in primele doua tururi de Balogh Janos (Ungaria) si Kabriel Kirna (Estonia), apoi…

- V. Stoica Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a fost prezent, ieri, la Ploiești, unde a avut intalniri atat cu reprezentanții instituțiilor subordonate ministerului, dar și cu cei ai Organizației PSD Prahova, alaturi de care a și susținut o conferința de presa. „Am raspuns invitației…

- Miercuri, 11 mai 2022, la ora 18:46:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs, in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brașov, 76km N de Ploiești, 116km S de Bacau, 130km N de București,…