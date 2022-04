Stiri pe aceeasi tema

- Un vapor plin cu 6.000 de tone de floarea soarelui HiPro din Romania urmeaza sa ajunga, in acest weekend, in portul francez Sete, anunța Oqualim Sud-Est, asociație care reunește 26 de producatori și importatori de furaje. Incarcatura va reuși sa asigure necesarul pentru procesare, acoperit in mod normal…

- Armin Van Buuren, Tom Odell si Jamala, Andra, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Delia, Horia Brenciu se numara printre artistii care au acceptat sa cante, sambata, pe Arena Nationala, la concertul caritabil „We Are One”, initiativa de a ajuta poporul ucrainean. Pro TV invita toate canalele TV si online…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Cea mai valoroasa sculptura a Licitatiei de Sculptura Contemporana, organizata pe 15 martie de Artmark, cu un pret de pornire de 7.000 de euro, este creatia artistului George Apostu – „Fluturi”. Sculptura de mari dimensiuni este turnata in bronz, iar o varianta a acesteia se regaseste expusa in Parcul…

- „Deplasari de tehnica pe cale rutieraDoua convoaie militare, aparținand Batalionului 2 Infanterie "Calugareni", se vor deplasa, pe 1 si 3 februarie, la sediul Batalionului 911 Infanterie "Capidava", pe ruta București-DNCB-A2-Medgidia.Deplasarea are loc intre orele 06:00 si 10:00 iar convoaiele sunt…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este luni, in Bucuresti, de 19,88 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. Aceasta este cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 atinsa pana acum in Capitala.In ziua precedenta, incidenta a fost de 18,05 cazuri la mia de locuitori.Rata…

- Paisprezece tineri artisti au pictat, voluntar, mai multe statii de metrou din Bucuresti. Galeria este alcatuita deopotriva din lucrari permanente si lucrari temporare. Gandit si creat special pentru metroul bucurestean, „Orasul M” este un proiect dedicat artelor vizuale, nascut din dorinta de a valorifica…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat despre atmosfera din partid, ca USR are nevoie sa isi rezolve niste probleme interne, si sa depaseasca fracturile care inca exista dupa fuziune. ”Exista o majoritate in Biroul National, care este alta decat a presedintelui”, a mai spuns Ciolos, aratand ca ”exista…