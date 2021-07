Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse a reusit, in ultima saptamana, o performanta fantastica pentru cariera ei! Sportiva noastra a izbutit sa triumfe la Hamburg, intr-o competitie interesanta, la care au participat mai multe jucatoare cu nume din clasamentul WTA. Dupa ce a eliminat tenismene precum Teichmann, Collins si Yastremska,…

- Gabriela Ruse se afla în fața celui mai important moment de pâna acum al carierei, sportiva noastra întâlnind-o în finala turneului WTA de la Hamburg (zgura) pe Andrea Petkovic (fosta ocupanta a locului 9 mondial). Meciul va începe la ora 13:00 și va fi LiveBLOG pe…

- Gabriela Ruse (23 de ani, 198 WTA) joaca azi finala turneului de la Hamburg, impotriva jucatoarei germane Andrea Petkovic (33 de ani, 130 WTA), pentru primul titlu WTA din cariera. Meciul e live pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, de la ora 13:00. ...

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse o va avea ca adversara pe germanca Andrea Petkovic, duminica, in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 198.708 euro. Petkovic (33 ani), care are in palmares 6 titluri WTA, a invins-o sambata in penultimul act,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse o va avea ca adversara pe germanca Andrea Petkovic, duminica, in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 198.708 euro. Petkovic (33 ani), care are in palmares 6 titluri WTA, a invins-o sambata in penultimul act, cu 7-6…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului WTA de la Hamburg, dotat cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in trei seturi, 2-6, 6-1, 6-4, pe ucraineanca Diana Iastremska, principala favorita, sambata, in penultimul act al competitiei.

- Noventi Open, turneul ATP desfașurat la Halle, Germania, a fost caștigat la dublu masculin de perechea Horia Tecau (36 de ani, 23 ATP) - Kevin Krawietz (29 de ani, 20 ATP). Cuplul romano-german a trecut in ultimul act de perechea Felix Auger-Aliassime (20 de ani, 81 ATP) - Hubert Hurkacz (24 de ani,…

- El l-a invins in ultimul act, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanicul Cameron Norrie, locul 49 ATP, dupa un meci de 70 de minute Invingatorul va primi un premiu de 41.145 de euro si 250 de puncte ATP, iar invinsul, 29.500 de euro si 150 de puncte ATP. Grecul va ramane pe locul 5 dupa acest turneu, iar…