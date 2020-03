Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca contribuie la eforturile spitalelor din oras de a prelucra rapid testele prelevate de la persoane suspecte de infectare cu coronavirus cu aparatura performanta si specialisti in diagnostic prin Touch Real-Time PCR Detection…

- La Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad“ din Iasi toate cursurile vor fi suspendate incepand de sambata, pentru doua saptamani. Acestea vor fi sustinute online. Rectorul universitatii, prof.dr. Gerard Jitareanu, a declarat ca vor fi inchise si campusul si…

- Cea mai moderna sala de tenis din Moldova a fost inaugurata vineri, 6 martie, la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi. Sala are o suprafata utila de 612 metri patrati si o suprafata de joc de 260 de metri patrati. Investitia a fost de 3,2 milioane…

- Gerard Jitareanu a fost ales, astazi, in functia de rector al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi. Acesta a fost singurul candidat inscris la alegeri. Echipa de prorectori, patru la numar, va fi aleasa la jumatatea lunii viitoare. Gerard Jitareanu…

- Prof.dr. Gerard Jitareanu va fi ales in cursul zilei de astazi ca noul rector al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", dupa ce a condus universitatea deja in calitatea de rector timp de doua mandate, in perioada 2004 – 2012, unul fiind incomplet. Astfel,…

- Luni, 24 februarie si joi, 26 februarie, se aleg rectorii la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi si la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad". Miza nu este una foarte mare aici, fiindca exista cate un singur candidat la ambele institutii de invatamant…

- Admiterea la facultate se apropie cu pasi repezi, iar tu ești inca indecis? Vino la Targul Universitaților Ieșene, de la Palas, pentru a analiza, in același loc, oportunitațile academice propuse de instituțiile de invațamant superior, de stat, din Iași. Nu ești inca hotarat ce facultate sa alegi sau…

- Prof.dr. Vasile Vintu, de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad", a punctat faptul ca o astfel de decizie este inoportun luata in timpul campaniilor electorale care au loc in universitatile din Iasi, dar trebuie sa fie una care sa tina cont de contextul…