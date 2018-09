Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ocupat locul 1 in clasamentul pe natiuni la Campionatele Europene de tineret la canotaj (Under 23), desfasurate in 1 si 2 septembrie la Brest (Belarus), cu opt medalii de aur, informeaza Federatia Romana de Canotaj pe contul oficial de Facebook. Delegatia tarii noastre, care…

- In prima jumatate a anului, moldovenii au preferat sa calatoreasca in Turcia, Bulgaria, Romania, Egipt, Grecia si Ucraina. Republica Moldova a fost vizitata de turisti straini din Romania, Austria, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia. Turismul emitator si cel receptor au crescut cu peste 20% in prima…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- Inotatorul rus Anton Ciupkov a castigat medalia de aur in proba de 200 m bras din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Glasgow, semnand cu aceasta ocazie un nou record continental, informeaza AFP. Ciupkov a fost cronometrat in 2min.06sec.80/100, a doua performanta mondiala din toate timpurile,…

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei va infrunta selectionata Frantei, joi, in meciul pentru locurile 11-12 la Campionatele Europene de la Barcelona. Tricolorii au pierdut prima partida din tabloul pentru locurile 9-12, 7-12 cu Olanda, in timp ce Franta a fost invinsa la randul sau…

- Jucatorii participanti la turneul international Arges Cup Dr. Oetker au participat la Players Party, inaintea inceperii luptei pentru medaliile acestei competitii. La petrecere au participat si antrenorii echipei FC Arges, Emil Sandoi si Vali Nastase. Peste 70 de jucatori din 17 tari (Australia, Austria,…

- Rezultat extraordinar la Campionatele Europene pe echipe de juniori sub 18 ani din Germania. Tinerii condusi de antrenorul FIDE Nad-Titus Petre, se întoarce cu un rezultat formidabil: campioni europeni la baieți și vicecampioane la fete.

- "Numeroase tari din NATO, pe care suntem asteptati sa le aparam, nu numai ca nu-si respecta angajamentul de 2% (care este scazut), dar de mai multi ani sunt deficiente in platile lor pe care nu le efectueaza. Vor rambursa Statele Unite?", a scris pe Twitter Donald Trump care le cere constant europenilor…