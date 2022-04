Performanță la GALAȚI! Cea mai mare producție a combinatului siderurgic din ultimii 12 ani Combinatul Liberty Galați a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978, transmite publicația Viața Libera . Mai exact, in 2021, compania a raportat un volum total de producție de 2,35 milioane de tone de oțel și continua sa creasca nivelul, in paralel cu procesele de retehnologizare și reducere a amprentei de carbon. Cum ne protejam in caz de razboi nuclear? Rolul pastilelor cu iod și pericolul administrarii preventive „Producția-record de anul trecut este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liberty Galați, principalul producator integrat de oțel din Romania, a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978.

- Liberty Galați, principalul producator integrat de oțel din Romania, a anunțat un nivel-record de producție anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent, in timp ce Furnalul nr. 5 a obținut cele mai mari volume de cand a fost pus in funcțiune, in 1978.

- Combinatul siderurgic LIBERTY Galati, principalul producator integrat de otel din Romania, a anuntat un nivel-record de productie anuala, cel mai mare din 2010 pana in prezent. De asemenea, Furnalul 5 a produs 2,1 milioane de tone de fonta lichida, fiind cel mai inalt nivel atins in ultimii 43 de ani.

- Ministerul Finanțelor Publice și-a exprimat acordul de principiu cu privire la un imprumut de pana la 100 de milioane de euro acordat de Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru AFV Acciaierie Beltrame SPA, care deține o subsidiara directa in Romania - AFV Beltrame SRL. Este vorba despre un imprumut…

- Dupa ce un senator a acuzat Azomureș ca a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, deoarece era mult mai rentabil, conducerea Azomureș și-a informat salariații ca poarta discuții cu Ministerul Economiei pentru a primi un ajutor de 50 de milioane de euro care sa acopere…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Romania exporta de 150 de ani foarte multe cereale si va ramane un exportator de cereale, insa va trebui ca o parte din aceste exporturi sa mearga si catre procesare, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, informeaza AGERPRES . „De 150 de ani, Romania exporta…

- “AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, a primit autorizarea Consiliului Concurentei pentru preluarea activelor functionale de productie ale Combinatului de Oteluri Speciale din Targoviste. Valoarea tranzactiei se ridica la suma de 38,3…