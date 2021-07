Stiri pe aceeasi tema

- Prima jumatate de an a adus la cota bursei 12 emisiuni de actiuni: o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB, conform unui raport lunar al Bursei de Valori Bucuresti. "Am depasit in primele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 14 iunie, intra la tranzactionare pe Piata Reglementata operata de BVB, actiunile TTS (Transport Trade Services) SA, cel mai mare transportator roman pe Dunare, sub simbolul bursier TTS, conform agerpres. Listarea TTS vine dupa derularea primei…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a bursei obligatiuni senior non-preferentiale emise de BCR, in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile au o maturitate de 7 ani…

- Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. "Prin listarea obligatiunilor verzi emise de Raiffeisen Bank pe Bursa de Valori Bucuresti reconfirmam…