Performanță istorică pentru o mașină electrică: Tesla Model 3, locul al doilea în topul celor mai înmatriculate modele în Europa în luna martie In luna martie, pe piața din Europa au fost inmatriculate doar 848.800 de mașini noi, in scadere cu 52% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cu toate acestea, segmentul mașinilor electrificate a inregistrat o creștere de 15% și a ajuns la o cota de piața de 17.4% (+10.1 puncte procentuale fața de perioada similara din 2019), un nou record la acest capitol. In luna martie, prima poziție din clasament ii revine lui Tesla Model 3 cu 15.443 de unitați. Mai mult decat atat, rezultatul plaseaza modelul electric pe poziția a doua in clasamentul general, in care sunt luate in considerare toate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a rabufnit pe retelele de socializare dupa ce a analizat cu mare atenție situația in care se afla Suedia in contextul pandemiei de coronavirus. Țara scandinava este singura care a refuzat sa ia masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Adrian Streinu Cercel, managerul…

- Un barbat de 47 de ani din Pascani a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, ieri, fiind gasit vinovat de dare de mita. Decizia luata de Curtea de Apel Iasi este definitiva. Gabriel Prisacariu a fost protagonistul unul caz de pomina, el incercand sa convinga un politist sa ii accepte…

- La Geneva juriul European Car of the Year a votat Peugeot 208 ca fiind mașina anului în Europa, iar locurile doi și trei au fost ocupate de doua ”electrice”: Tesla Model 3 și Porsche Taycan. Reamintim ca, din cauza crizei coronavirusului, salonul Auto de la Geneva, care trebuia sa…

- O echipa locala de antreprenori, finanțata de Neogen Capital (grupul care a fondat Bestjobs, Clever Taxi, Zumzi), a lansat un nou serviciu de e-car sharing, CityLink, cu o flota de 150 de automobile Toyota Yaris și Toyota Corolla, disponibile în București, toate cu propulsie hibrida și cutie de…

- O echipa locala de antreprenori, finantata de Neogen Capital, a lansat CityLink, un nou serviciu de e-car sharing, cu o flota de 150 de automobile Toyota Yaris si Toyota Corolla, disponibile in Bucuresti, toate cu propulsie hibrida si cutie de viteze automata.

- Marca premium franceza DS Automobiles, care de curand a fost prezentata in Romania , isi extinde gama de modele cu noul DS 9! Acesta este un sedan mult asteptat de dimensiuni complete, care va fi disponibil pe piata din Europa si din China. Pana acum singurul sedan din gama globala a marcii era doar…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta continua seria victoriilor in Liga Nationala, in aceasta seara trecand si de CSM Vaslui, in deplasare, scor 23 20 12 11 , in etapa a 19 a de campionat.Gratie acestui nou succes, formatia de pe litoral a urcat pe locul trei in clasamentul intermediar.11…

- Piața europeana a mașinilor noi a continuat sa se schimbe în 2019: SUV-urile au atins un record de 38%, vânzarile de mașlni 100% electrice au depașit 350.000 de unitați, iar dieselul a coborât la o cota scazuta, de doar 31% din total, arata datele JATO pentru 27 de țari europene. Dacia…