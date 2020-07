Stiri pe aceeasi tema

- Ana-Maria Popescu a fost desemnata castigatoarea Cupei Mondiale la spada, pentru a patra oara, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. Campioana olimpica din 2016, cu echipa Romaniei, a terminat pe primul loc in clasament, cu 176.000 de puncte, fiind urmata pe podium de brazilianca…

