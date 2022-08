Canotorii romani au realizat o performanța istorica la Campionatul European de Canotaj de la Munchen. Sportivii au caștigat cinci medalii de aur și trei de bronz, fiind pentru prima data in istorie cand țara noastra obține asemenea rezultate la Europene. Echipajul format din Denisa Tilvescu și Ioana Vrinceanu a caștigat aurul in proba de dublu rame feminin (W2-) cu timpul de 07:34.41. A doua medalie de aur a fost obținuta, in proba de dublu rame masculin (M2-), de echipajul format Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, sportivii noștri incheind cursa cu un timp de 06:44.28. Campioanele Olimpice Simona…