Sportivii cu rezultate remarcabile la competitiile sportive nationale si internaționale, elevii care au obținut rezultate deosebite la faza județeana a olimpiadelor și concursurilor școlare in anul 2022, precum și antrenorii și profesorii care i-au pregatit au fost premiați de administrația publica locala din comuna Bistra, in cadrul Galei Performerilor. Pe lista performerilor s-au aflat 156 […] The post Performanța in educație și sport a fost premiata de administrația publica locala din comuna Bistra first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .