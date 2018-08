Stiri pe aceeasi tema

- Tot sambata, Romania a mai obtinut argintul la femin patru rame (W4-), prin Roxana-Georgiana Parascanu. Madalina Heghes, Madalina-Gabriela Casu si Iuliana Buhus. Echipajul format din Marius Cozmiuc si Ciprian Tudosa a obtinut medalia de bronz la dublu rame masculin, sambata, la Campionatul…

- 6 barci are Romania in concurs la finalele de sambata, la Europenele de la Glasgow. Alte trei ambarcațiuni vor lupta pentru medalii duminica. UPDATE Cursa și medalia. Avem medalii de toate culorile Fetele din barca de patru rame au obținut argintul. Madalina Hegheș, Iuliana Buhuș, Gabriela Cașu, Roxana…

- Romania va lua startul in finala la Europene cu o barca a carei medie de varsta are doar 22 de ani. Cea mai "batrana" componenta are 25 de ani. Cea mai spectaculoasa reușita a venit vineri, la Europenele de canotaj de la Glasgow, de la barca feminina de 8 plus 1, una care are o medie de varsta incredibila,…

- Dezastru in gimnastica feminina romanesca de ziua Marianei Bitang și la 26 de ani de la ultimul 10 din istorie, cel al Laviniei Miloșovici. Mariana Bitang implinește pe 3 august 56 de ani.Nu e un moment prea fericit pentru aceasta disciplina care ne-a adus atata fala. Campionatul European de gimnastica…

- In semn de solidaritate cu angajații din sportul romanesc, aflați in greva de avertisment, canotorii romani au tras la Europene cu banderole albe pe braț. Azi au inceput la Glasgow, in Scoția, Campionatele Europene de canotaj. Romania participa la start cu 9 barci, 5 la feminin și patru la masculin.…

- Romania a cucerit o medalie de aur in proba feminina de patru vasle si una de argint la dublu rame masculin, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret Under-23 de la Poznan (Polonia), scrie...

- Europenele de juniori la tenis de masa de la Cluj Napoca s-au incheiat. Romania a obținut 11 distincții dintre care doua de aur, doua de argint și șapte de bronz. Elena Zaharia a fost vedeta Campionatelor Europene de juniori care s-au incheiat marți seara, la Cluj Napoca. Tanara de doar 13 ani și 8…

- Juniorii tricolori au castigat sapte medalii, intre care una de aur, la Campionatul European de canotaj, care s-a incheiat duminica, la Gravelines (Franta), anunta News.ro.Romania a participat cu 10 echipaje la CE din 2018, iar sapte dintre acestea au cucerit medalii, dupa cum urmeaza: aur…