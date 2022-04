Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul turdean Alin Crișan a primit o veste buna dupa performanța de la Cupa Romaniei, cand a reușit sa cucereasca medalia de aur la seniori, categoria 54 kg. El va reprezenta Romania la Centura... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Boxerul turdean Crișan Alin Adrian a caștigat medalia de aur la Cupa Romaniei la box pentru seniori, la categoria 54 kg, in cadrul competiției care s-a desfașurat la Piatra Neamț in acest week-end.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Numarul cazurilor de viroze a inceput sa creasca in Romania de la ridicarea starii de alerta, moment din care a disparut si obligatia de a purta masca de protectie, spun medicii. Ultima raportare a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arta fotografului turdean Sebastian Luca ajunge la Oradea, in Galeria „Ștefan Vilidar Istvan”, Centru Expozițional EFA Oradea – Romania din Palatul Princiar al Cetații medievale Oradea (Corpul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Boxerul turdean Alin Crișan a caștigat medalia de bronz la Campionatul Național de Seniori Under 22, categoria 57kg, care s-a desfașurat la Brașov, in perioada 16-18 februarie 2022. La aceasta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Boxerul turdean Alin Crișan a caștigat medalia de bronz la Campionatul Național de Seniori Under 22, categoria 57kg, care s-a desfașurat la Brașov, in perioada 16-18 august 2022. La aceasta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- LG Trans a fost fondata in anul 2002, dispunand la inceput doar de un camion, dar printr-o investitie constanta, actuala flota a reusit sa fie formata din 116 ansambluri complet echipate pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Edward Iordanescu, 43 de ani, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, pentru urmatoarele doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024. "El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului european. Are ca obiectiv…