- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti,…

- Astazi se joaca Final Four-ul (semifinalele) Ligii Campionilor la volei feminin, in Sala Polivalenta de la București; In prima semifinala, ora 16:00 - VakifBank Istanbul - Imoco Volley Coegliano; In a doua semifinala, ora 19:00 - Volei Alba Blaj - Galatasaray Istanbul; Voleibalistele de la Alba Blaj…

- Jucatoarea echipei de volei feminin CSM Alba Blaj, Adina Salaoru, a declarat, vineri, ca formatia sa are noroc ca va intalni in semifinalele turneului Final4 al Ligii Campionilor pe Galatasaray Istanbul si spera sa profite de aceasta sansa pentru a ajunge in ultimul act, informeaza Agerpres. “Sunt foarte…

- Final Four-ul Ligii Campionilor, la volei feminin, care se va disputa in Sala Polivalenta din Capitala pe 5 și 6 mai, va fi evenimentul anului in sportul romanesc. Cele mai bune echipe ale Europei vin sa se bata pentru cel mai important trofeu intercluburi: Vakifbank Istanbul, Galatasaray Istanbul,…

- CSM Volei Alba Blaj va intalni formatia turca Galatasaray Istanbul in semifinalele turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, informeaza Agerpres. Daca echipa din Blaj s-a calificat la Final Four ca echipa organizatoare,…

- CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a transferat doua jucatoare din Serbia, care au in palmares titlul de campioanei continentale, in perspectiva turneului Final Four al Ligii Campionilor, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, a anuntat echipa din…