Performăm economic, în pofida crizei CARAȘ-SEVERIN – Deputatul liberal carașean Jaro Marșalic prezinta cifrele revizuite ale Comisiei Europene, potrivit carora țara noastra sta, la capitolul economic, mai bine decat s-ar fi așteptat! „In ciuda perioadei dificile pe care o traversam, economia Romaniei reușește sa performeze. Comisia Europeana a revizuit, in creștere, estimarea asupra performanței economiei romanești in 2022: de la +3,9% (cat estima in iulie), la +5,8%. In realizarea prognozei, experții europeni au luat in calcul impactul tarifelor compensate la energie, subvenționarea prețului carburanților, masurile luate prin programul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a confirmat ca țara noastra și-a facut temele și indeplinește toate condițiile pentru aderarea la Schengen, susține Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, dupa anunțul Comisiei Europene potrivit caruia Romania, Bulgaria și Croația indeplinesc condițiile pentru a intra…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este convins ca Romania este cu un pas mai aproape de Schengen , dupa ce Comisia Europeana a confirmat ca Bulgaria, Romania si Croatia sunt pregatite sa se alature spațiului comunitar al UE. Miercuri, Comisia Europeana a solicitat Consiliului…

- Redirectionari pt fonduri UE privind atenuarea efectelor crizei energetice Foto: ec.europa.eu. Guvernul urmeaza sa stabileasca modurile în care vor fi folosite fondurile europene, ce pot fi redirectionate pentru luarea unor masuri de atenuare a efectelor crizei energetice si economice,…

- Ministrii tarilor europene au ajuns, vineri, la un acord politic privind o serie de noi masuri care vor fi luate in sectorul energetic, a scris, pe Facebook, ministrul roman de resort, Virgil Popescu. „Am participat astazi la reuniunea Extraordinara a Consiliului TTE in format Energie, organizata la…

- Oficialii celor 27 de state membre s-au intalnit vineri pentru a decide asupra masurilor de contracarare a prețurilor mari la energie, care duc la inflație-record și risca sa declanșeze o recesiune.Statele membre ale Uniunii Europene au decis vineri impunerea unei taxe de urgența pe profiturile excepționale…

- Experții pe energie consultați de Libertatea sunt imparțiți in privința plafonarii prețurilor la importurile de gaze pe care le face Uniunea Europeana. Cei mai mulți susțin ca acest lucru va face ca producatorii sa nu mai vanda gaze in Europa, existand riscul unor penurii, in vreme ce alții spun ca…

- * CE a declansat procedura de infringement Ieri, Comisia Europeana a anuntat ca a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei si a altor 18 state membre pentru ca nu au notificat masurile nationale pentru transpunerea completa a Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viata…

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau va derula proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor…