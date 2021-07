Perfecționismul – o caracteristică toxică. Cum îți poate ruina viața A fi perfecționist poate fi adesea considerat un atribut pozitiv. O persoana se poate descrie pe sine insași ca avand standarde inalte, cautand excelența și fiind muncitoare. Dar, de fapt, exista 2 tipuri de perfecționiști – pozitivi și negativi. Perfecționiștii pozitivi sunt orientați spre realizari și vor sa reușeasca, in... The post Perfecționismul – o caracteristica toxica. Cum iți poate ruina viața appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

